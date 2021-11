Calciomercato Milan: Castillejo in uscita, ecco chi lo cerca

Calciomercato Milan: in uscita c’è anche Samu Castillejo, in fondo alle gerarchie di Pioli sulla destra. Ecco il club di A che lo cerca

Il Calciomercato Milan inizia a prepararsi anche in uscita. Non solo obiettivi per rinforzare la rosa, infatti, ma anche esuberi da cedere per guadagnare qualcosa.

Secondo Tuttosport, uno degli indiziati principali a lasciare Milanello sarebbe Samu Castillejo. Lo spagnolo piace a Shevchenko che lo vorrebbe portare al Genoa.