Calciomercato Milan: il Liverpool torna alla carica per Carvalho

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si è inserito nella lista delle pretendenti per Fabio Carvalho, il Liverpool però è tornato alla carica

Il Milan guarda con interesse Fabio Carvalho, talento classe 2002 del Fulham. Centrocampista con elevate doti offensive, a gennaio era stato ad un passo dal Liverpool.

Proprio i reds secondo quanto riportato dai media inglesi sarebbe tornato alla carica per il giocatore avviando nuovi contatti con il Fulham per provare a bloccare il gioiellino in vista dell’estate.