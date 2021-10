Calciomercato Milan: anche il Barcellona interessato a Brozovic

Marcelo Brozovic non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter: non solo il Milan, spunta anche il Barcellona per il futuro del croato

Ancora non c’è stata la svolta sul rinnovo con l’Inter di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto con il club nerazzurro a fine stagione.

Alla finestra sul centrocampista croato, in caso di mancato prolungamento, ci sarebbero diverse big inglesi oltre al Paris Saint-Germain oltre anche al Milan che potrebbe pensarci in caso di mancato rinnovo di Kessiè. Negli ultimi giorni, inoltre, Brozovic sarebbe stato proposto anche al Barcellona come rivela Gerard Romero, giornalista vicino ala vicende di casa blaugrana. Il profilo dell’ex Dinamo Zagabria non sarebbe però una priorità per la dirigenza del Barça e non troverebbe consensi.