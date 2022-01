Calciomercato Milan, Botman spiana la strada ai rossoneri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La mossa del difensore spiana la strada all’offensiva del Milan che conta di chiudere presto la trattativa con il Lille

Sven Botman: l’obiettivo numero uno del Milan, il nome in cima alla lista dei desideri per la sessione di calciomercato di gennaio. Il centrale del Lille è il designato per prendere il posto in rosa dell’infortunato Kjaer e, adesso, da parte sua è arrivato un assist che spiana la strada al Diavolo.

Secondo quanto riporta il Times, infatti, Botman avrebbe rispedito al mittente le avances del Newcastle. il motivo sarebbe legato alla posizione in classifica dei Magpies e alla volontà del difensore di non partecipare alla lotta salvezza.