Calciomercato Milan, Bianchin fa chiarezza sullo stato di “fermo”: «I tifosi devono sapere questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

In un’analisi pubblicata sulla versione online della Gazzetta dello Sport, il collega Luca Bianchin ha delineato un quadro di “stallo” per quanto riguarda il mercato del Milan a metà luglio. La situazione attuale, secondo Bianchin, richiede una visione d’insieme per comprendere le strategie e le priorità del club rossonero in queste settimane cruciali.

Bianchin sottolinea come, al momento, tutto sembri “fermo”. Questa apparente immobilismo non è casuale, ma è il risultato di un’attenta fase di definizione delle priorità e delle strategie. Il Milan, infatti, è consapevole di non poter affrontare spese illimitate. Come evidenziato dal giornalista, non è realistico pensare che il club possa permettersi contemporaneamente un attaccante da 50 milioni, Jashari a 35, due terzini a 20 milioni e magari un centrale difensivo.

La dirigenza rossonera sta evidentemente ponderando ogni mossa, consapevole che le risorse economiche, pur disponibili, non sono infinite. Le decisioni finali dipenderanno da alcune variabili, come le opportunità che si presenteranno, le eventuali cessioni e la disponibilità dei giocatori. Tuttavia, i principi base su cui si fonderà il mercato del Milan, ovvero una gestione oculata e mirata degli investimenti, sono già chiari. Si cercheranno profili funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri, con un occhio attento alla sostenibilità economica e alla valorizzazione della rosa. Lo stallo attuale è, quindi, una fase di riflessione strategica prima di affondare i colpi decisivi.