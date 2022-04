Calciomercato Milan: il club ritiene Berardi pronto. Ma la richiesta da 30 milioni è considerata eccessiva

Come scrive il Corriere della Sera per il ruolo di esterno destro in ottica mercato il Milan continua a tenere occhi su Berardi, considerato dal Diavolo pronto anche per palcoscenici prestigiosi.

Certo, a cifre inferiori ai 30 milioni che ora il Sassuolo chiede.