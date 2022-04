Calciomercato Milan: Berardi il piano B ad Asensio. Ma servono 25 milioni per l’attaccante esterno del Sassuolo

Come riportato da Tuttosport è Domenico Berardi del Sassuolo il piano B ad Asensio. L’attaccante della Nazionale resta un profilo molto gradito a Casa Milan.

Proprio però come per lo spagnolo servono almeno 25 milioni di euro per acquistarlo.