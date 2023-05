Calciomercato Milan, primi contatti per Berardi! Clamoroso scenario. Il giocatore del Sassuolo si muove in direzione Roma? Le ultime

La strada per Domenico Berardi del Milan sfuma sempre di più. Il giocatore del Sassuolo è finito nel mirino della Lazio, che muove i primi passi.

Come riporta Il Messaggero, ci sarebbe stato un contatto tra il club biancoceleste e Berardi: c’è da valutare in casa Lazio se utilizzare gli introiti della Champions per l’esterno o per il centrovanti.