Calciomercato Milan, Belotti rimane un’opzione e il Gallo ha le idee chiare

Calciomercato Milan – Per l’attacco del Milan, rimane viva la pista che porta al Gallo Belotti

Per l’attacco del Milan, rimane viva la pista che porta al Gallo Belotti. Ibrahimovic mostra i segni del passare del tempo e Giroud non convince, per questo la dirigenza sarebbe intenzionata a inserire una nuova pedina nella rosa a disposizione di Pioli.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in vista dell’estate, per il reparto offensivo rimane viva la pista che porta a Belotti. Per il Gallo, il Milan sarebbe una priorità, visto anche il tifo rossonero del calciatore.