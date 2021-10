Calciomercato Milan: Belotti flirta con i rossoneri. La situazione

Calciomercato Milan: il gallo Belotti sempre più lontano da Torino. Sullo sfondo i rossoneri. Ecco la situazione attuale sul capitano granata

Belotti infiamma queste settimane con la notizia, ormai nota a tutti, della sua decisione di non voler rinnovare il contratto con il Torino. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ripreso poi anche dal Corriere della Sera, dietro a questa scelta ci sarebbe il Milan.

Il capitano del Toro, infatti, ha saputo dell’interesse da parte dei rossoneri, squadra di cui lui è tifoso e che, oltre alla questione puramente sentimentale, rappresenterebbe per il Gallo l’opportunità per il grande salto in una big. Saranno mesi intensi, perchè su Belotti ci sono gli occhi di mezza Serie A e anche alcuni club europei: a zero poi sarebbe un affare decisamente allettante.