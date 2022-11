Calciomercato Milan: Bakayoko nel mirino del Bologna

Tra i giocatori in uscita nella prossima sessione di calciomercato del Milan potrebbe esserci Bakayoko. Le ultime

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il proprio centrocampo. Per gli emiliani sono due gli ostacoli: i 2,5 milioni di ingaggio che dovrebbero essere pagati per metà fino a giugno 2023 e poi eventualmente spalmati con un accordo pluriennale e la concorrenza, con il Valencia di Gattuso molto interessato al centrocampista.