Calciomercato Milan: sfuma anche Bailly? Il motivo

Il Milan è alla ricerca sul mercato di un difensore che possa sostituire l’infortunato Kjaer, tra i nomi c’è Bailly che potrebbe però sfumare.

Secondo quanto riportato da SkySportsUK, non dovrebbe lasciare il Manchester United in prestito in questa sessione di mercato; il difensore ivoriano, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, ha esteso il suo contratto con il club inglese l’anno scorso e ha collezionato 7 presenze in questa stagione, tre delle quali con Rangnick in panchina.