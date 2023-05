Calciomercato Milan, l’attaccante è in casa Red Bird: occhi a Tolosa

Il colpo di calciomercato in attacco per il Milan potrebbe arrivare dal Tolosa, altra squadra di proprietà Red Bird

I rossoneri hanno messo gli occhi su Thijs Dallinga, attaccante classe 2000 che, con una doppietta, ha permesso ai biancoviola di trionfare nell'ultima Coppa di Francia.

Acquistato dai francesi la scorsa estate per 2,5 milioni di euro, in questa stagione ha messo a segno 12 gol in 31 gare di campionato.