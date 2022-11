Calciomercato Milan: Asensio in scadenza, rossoneri alla finestra

Marco Asensio, già cercato dal Milan in estate, potrebbe tornare nei radar del club rossonero. Ecco perchè

secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il calciatore spagnolo è in scadenza la prossima estate con il Real Madrid e non sembra in procinto di trovare un accordo. Il suo agente, Jorge Mendes, inizierà ad avviare colloqui con le diverse società interessate per un trasferimento a zero. Tra queste potrebbero esserci proprio i rossoneri.