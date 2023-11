Calciomercato Milan, l’Arsenal si muove per l’obiettivo di Furlani: rossoneri avvisati, i Gunners fanno sul serio

L’Arsenal sta muovendo concreti passi in avanti per uno degli obiettivi di mercato del Milan per quanto riguarda l’attacco: si tratta di Benjamin Sesko, centravanti del Lipsia.

I Gunners, come evidenziato oggi dal Mirror, sono balzato in pole rispetto a tutta la folta concorrenza per il gioiellino di proprietà del club tedesco. I rossoneri sono avvisati.