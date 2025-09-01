Calciomercato Milan, svolta Arnau Martinez! Primi contatti con l’entourage, il prezzo non spaventa Tare

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno avviato i contatti per Arnau Martinez, terzino desto del Girona: il prezzo non spaventa Tare

Il mercato del Milan si sta accendendo, e uno dei nomi che circola con insistenza è quello di Arnau Martínez. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, i rossoneri avrebbero avviato i primi contatti con l’agente del giovane terzino destro del Girona. Una trattativa che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe portare il difensore classe 2003 a San Siro per una cifra compresa tra i 10 e i 14 milioni di euro.

La notizia, qualificata da Schira come esclusiva, ha subito catturato l’attenzione dei tifosi milanisti. Arnau Martínez è considerato uno dei talenti più promettenti nel suo ruolo e il suo arrivo andrebbe a rafforzare la difesa rossonera, in un’ottica di ringiovanimento e di investimento sul futuro. La sua età e il suo potenziale lo rendono un profilo ideale per la filosofia che il Milan sta cercando di attuare sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ha segnato un punto di svolta per il club. Tare, noto per la sua abilità nello scovare giovani talenti a prezzi accessibili, vede in Arnau Martínez il profilo perfetto per il suo ultimo colpo di mercato al Milan. La sua esperienza e la sua visione strategica potrebbero essere decisive per portare a termine la trattativa. Allo stesso modo, Allegri ha sempre mostrato grande attenzione per i giocatori giovani e di prospettiva, e l’idea di poter lavorare con un talento come Martínez lo entusiasma. La sua esperienza e la sua capacità di far crescere i giocatori sarebbero un valore aggiunto per il giovane spagnolo.

Il Girona, club che milita nella Liga spagnola, potrebbe essere disposto a cedere il suo gioiello in cambio di un’offerta economicamente vantaggiosa. La cifra richiesta, tra i 10 e i 14 milioni di euro, è considerata congrua e accessibile per le casse del Milan. Sebbene il Girona abbia a cuore il suo giocatore, la possibilità di reinvestire quella cifra per rinforzare la squadra su altri fronti potrebbe spingere la società catalana ad accettare l’offerta.

Arnau Martínez offre un mix di dinamismo, tecnica e solidità difensiva che lo rende un candidato ideale. La sua capacità di spingere sulla fascia e di crossare con precisione lo rende un’arma offensiva in più, mentre la sua attenzione in fase difensiva lo rende affidabile e sicuro.

La trattativa è ancora in una fase preliminare, ma l’avvio dei colloqui con l’agente di Arnau Martínez è un segnale forte delle intenzioni del Milan. I rossoneri sembrano fare sul serio per il giovane terzino del Girona. La concorrenza, come in ogni trattativa di mercato, non mancherà, ma il Milan ha le carte in regola per convincere il giocatore e il club spagnolo. La presenza di Tare e Allegri è un punto di forza che potrebbe fare la differenza. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa andrà avanti e se Arnau Martínez vestirà la maglia rossonera. I tifosi del Milan sperano di vedere al più presto un nuovo volto in difesa e il nome di Martínez sembra essere quello giusto.