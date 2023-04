Calciomercato Milan, torna di moda un ex obiettivo? Lo scenario. Ai margini del progetto del Barcellona, può essere una nuova pista

Sembra oramai ai margini del progetto del Barcellona Ansu Fati. Il giocatore non è contento delle poche presenze in campo con la maglia blaugrana, come dichiarato dal padre in un’intervista rilasciata di recente.

Il calciatore naturalizzato potrebbe rientrare nell’orbita rossonera: il Milan l’ha già seguito in passato e potrebbe essere un nome che può tornare di moda.