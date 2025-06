Calciomercato Milan, Max Allegri ha le idee molto chiare su Loftus-Cheek: ecco quale sarà il suo futuro. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan del prossimo futuro, sotto la guida del nuovo corso tecnico che vede Massimiliano Allegri in panchina e Igli Tare come direttore sportivo, sembra avere le idee chiare su alcuni pilastri della rosa, e tra questi figura a buon diritto Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, approdato a Milanello la scorsa estate, si è rapidamente imposto come un elemento imprescindibile per il suo impatto fisico e la sua capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco.

La sua fisicità straripante, unita a una tecnica di base solida e a una sorprendente propensione all’inserimento, lo rende un giocatore ideale per il calcio che Allegri predilige. L’allenatore livornese è notoriamente un estimatore dei centrocampisti dotati di struttura e dinamismo, capaci di “fare filtro” e al tempo stesso di portare superiorità numerica in avanti. Loftus-Cheek, con la sua abilità nel proteggere palla e nel resistere alla pressione avversaria, oltre alla sua pericolosità negli spazi aperti e in zona gol, incarna perfettamente queste caratteristiche.

Proprio per queste ragioni, la permanenza di Loftus-Cheek al Milan è data per quasi certa. Allegri lo vede come un tassello fondamentale del suo scacchiere tattico, un giocatore in grado di garantire equilibrio e progressione in un centrocampo che sarà il fulcro della manovra rossonera. La sua capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, dalla mezzala al trequartista atipico, offre al tecnico diverse soluzioni, aumentando la duttilità della squadra.

L’inglese, dal canto suo, si è ambientato benissimo a Milano e ha trovato nel club rossonero l’ambiente ideale per esprimere il proprio potenziale dopo anni complessi. La sinergia tra le esigenze del nuovo allenatore e il rendimento del giocatore rende altamente probabile che Loftus-Cheek, nonostante le voci legate alla Lazio, sarà uno dei perni del Milan che verrà, un centrocampista indispensabile per forza e qualità.