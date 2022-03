Calciomercato Milan, ai dettagli la trattativa per Origi: le ultime

Calciomercato Milan, si limano gli ultimi dettagli per la trattativa tra i rossoneri e Origi: a breve l’incontro decisivo

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, siamo in prossimità della fumata bianca per quanto riguarda l’arrivo a parametro zero di Divock Origi al Milan. Tra le parti c’è già una bozza d’accordo sulla base di un quadriennale con opzione per il quinto anno a 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

A breve, probabilmente durante l’attuale sosta per le nazionali, è previsto l’incontro per formalizzare definitivamente la trattativa.