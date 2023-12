Calciomercato Milan, doppio colpo a gennaio: club già al lavoro in vista della prossima sessione di mercato

Il Milan è già al lavoro in vista del prossimo mercato di gennaio. Una finestra che i rossoneri sfrutteranno per rattoppare la propria rosa.

Come riportato da Tuttomercatoweb, la dirigenza ha un doppio obiettivo da cui non si può prescindere: da un lato l’innesto di almeno un difensore, dall’altro un nuovo arrivo in attacco per dare nuova linfa al reparto.