Calciomercato Milan: già presi due giocatori per sostituire Kessie. Maldini e Massara si sono portati avanti coi lavori

Maldini e Massara hanno già da tempo metabolizzato l’addio di Franck Kessie. Il Milan non si farà trovare impreparato, il “post presidente” è già delineato negli uffici di Casa Milan e pure a Milanello.

In estate, sottolinea Tuttosport, arriveranno due centrocampisti che il Milan ha già messo da tempo sotto contratto, ovvero Tommaso Pobega – ormai pronto dopo quattro esperienze in prestito – e Yacine Adli, acquistato per 7,5 milioni più bonus nell’estate 2021 dal Bordeaux. Anche se il Milan non si fermerà qui a centrocampo.