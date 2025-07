Calciomercato Milan, il club di Serie A esce allo scoperto e bussa alla porta per Adli: tutti i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Il Sassuolo è sempre molto attivo sul mercato, e le parole dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali confermano un interesse concreto per un giovane talento. “Adli è un giocatore che ci interessa”, ha dichiarato Carnevali, mettendo in chiaro le intenzioni del club neroverde. Queste affermazioni giungono in un momento cruciale della sessione estiva, con le squadre impegnate a definire le rose per la prossima stagione.

Yacine Adli, centrocampista francese di proprietà del Milan, potrebbe essere un profilo ideale per il progetto tecnico del Sassuolo, noto per valorizzare giovani promesse e offrirle una vetrina importante in Serie A. La sua capacità di dettare i ritmi di gioco e la visione di gioco lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra. Il Milan, dal canto suo, potrebbe essere propenso a cedere il giocatore in prestito per garantirgli maggiore minutaggio, fondamentale per la sua crescita e maturazione.

L’interesse del Sassuolo per Adli non è una novità assoluta, ma la conferma di Carnevali sottolinea come la trattativa possa entrare nel vivo nelle prossime settimane. L’obiettivo del club emiliano è rafforzare il centrocampo con innesti di qualità che possano sposarsi con la filosofia di gioco offensiva e propositiva che da sempre contraddistingue il Sassuolo. Sarà interessante vedere gli sviluppi di questa potenziale operazione di mercato e se Adli vestirà la maglia neroverde nella prossima stagione.