Calciomercato Milan, il futuro di Adli diventa un caso: il calciatore ha espresso una preferenza chiara. Le ultimissime sui rossoneri

Si è parlato molto di Arabia Saudita per l’ex Bordeaux nelle scorse settimane, ma le ultime indiscrezioni, riportate dai colleghi della Gazzetta dello Sport, suggeriscono una chiara preferenza di Adli per una nuova avventura in Italia o comunque in Europa, piuttosto che un trasferimento nella penisola araba. Questa sua inclinazione ha aperto scenari interessanti, e in questo contesto si inserisce prepotentemente il Sassuolo.

Nella serata di venerdì, il dirigente neroverde Giovanni Carnevali ha infatti ufficializzato l’interesse del club emiliano per il centrocampista franco-algerino. Le parole di Carnevali hanno confermato ciò che da giorni circolava nell’ambiente calcistico: il Sassuolo vede in Adli un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto mediano.

Ora, la palla passa ai due club. Adli, dal canto suo, non aspetta altro che le trattative possano evolversi positivamente, permettendo così il suo passaggio in neroverde. La possibilità di rimanere in Serie A pur lascando il Milan, in un contesto che già conosce e dove può continuare a crescere, appare decisamente più allettante per il giocatore rispetto a un’esperienza in un campionato emergente come quello saudita. Il Sassuolo, noto per la sua capacità di valorizzare giovani talenti, potrebbe rappresentare la piazza giusta per il rilancio definitivo di Adli, che spera di trovare la continuità e lo spazio necessari per esprimere appieno il suo potenziale.