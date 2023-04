Calciomercato Milan: quattro giocatori con la valigia in mano

Il Milan dovrà piazzare diversi esuberi nella prossima sessione di calciomercato. In quattro sono già in partenza

Si avvicina un finale di stagione intensissimo per il Milan, ma la dirigenza è già all’opera in tema calciomercato. Maldini e Massara dovranno essere bravi a definire le cessioni di diversi giocatori in esubero. Intanto, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono già in quattro con le valigie in mano a Milanello.

I portieri Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante andranno in scadenza di contratto e saluteranno il club rossonero, così come Tiemouè Bakayoko e Sergino Dest, che non verranno riscattati dai rispettivi prestiti.