Miranda-Milan, affare definito: cosa succede tra gennaio e giugno

Miranda-Milan, affare definito: i rossoneri hanno bloccato il terzino a parametro zero per giugno. Ma a gennaio…

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha definito l’arrivo a parametro zero di Juan Miranda per il prossimo giugno.

Il club rossonero tuttavia farà un tentativo già a gennaio mettendo sul piatto 3 milioni di euro per convincere il Betis Siviglia, club con il quale i rapporti sono ottimi. Il classe 2000 firmerà un contratto fino al 2028.