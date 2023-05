Calciomercato, il Milan accelera per Kamada! Le ultime. I rossoneri vogliono arrivare prima della concorrenza sul giapponese

Il Milan accelera per Daichi Kamada. Il giocatore dell’Eintracht Francoforte, che potrebbe diventare il secondo giapponese della storia rossonera, porterebbe con sé numeri di gol e assist che in questa squadra solo Leao e Giroud hanno.

Come riportato dal Corriere dello Sport, al nipponico è stato offerto un ingaggio di 3 milioni all’anno. La concorrenza sul mercato, però, non manca. Atletico Madrid e Borussia Dortmund sono interessati. In Italia è stato accostato al Napoli.