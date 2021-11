Calciomercato Milan: dall’Uruguay alla Serie D, i giovani seguiti

Non solo big il Milan punta anche ad acquistare i talenti più cristallini e anticipare la concorrenza. I giovani seguiti

Non solo i big ma anche i giovani. Come riportato dal Corriere dello Sport il Milan punta anche ad acquistare i talenti più cristallini e anticipare la concorrenza.

La rete di osservatori è molto fitta e dall’Uruguay potrebbe presto arrivare il giovane Hugo Cuenca, centrocampista offensivo classe 2005 del Deportivo Capiatà. In Europa gli occhi dello scouting rossonero sono soprattutto oin Belgio e Francia: piace tantissimo Ali Cho, classe 2004 dell’Angers. È invece quasi tutto pronto per l’arrivo di Omoregbe, classe 2003 del Borgosesia in Serie D.