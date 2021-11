Kessié Juve: a fari spenti per l’acquisto del centrocampista. Le ultime

Kessié Juve: a fari spenti per l’acquisto del centrocampista ivoriano. Tutte le novità legate al mediano del Milan

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la Juve sarebbe al lavoro a fari spenti per Franck Kessié. Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto nel 2022, ma l’accordo per il rinnovo tarda ad arrivare.

L’idea della Juventus è quella di ingaggiarlo a parametro zero, ma la concorrenza è tanta. Oltre ai bianconeri, infatti, anche Psg e alcuni club di Premier League sarebbero sulle sue tracce.