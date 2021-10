Calciomercato Juventus: caccia al doppio parametro zero dal Milan

Calciomercato Juventus, è deciso: caccia al doppio parametro zero dal Milan. I bianconeri puntano Kessié e Romagnoli

Kessié e Romagnoli sono in scadenza di contratto: l’ivoriano aveva chiesto 8 milioni a stagione con adeguamento immediato a 7, anche perché su di lui s’è scatenata un’asta che ha aggiunto, alle note Psg e Tottenham, anche Liverpool, Juventus e persino l’Inter.

Che magari deve vendere le stelle, ma sui parametri zero è sempre attivissima. Romagnoli in questa stagione guadagna 6 milioni grazie a un contratto a crescere e a quelle cifre il discorso è chiuso in partenza: cercherà di massimizzare l’addio. Lo scrive La Repubblica, nonostante le opzioni per il rinnovo del capitano ora ci siano.

