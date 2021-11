Calciomercato Fiorentina, si cerca il sostituto di Vlahovic. Milan alla finestra

Calciomercato Fiorentina, il club viola avrebbe puntato i suoi radar sue due giocatori per rimpiazzare Vlahovic: il Milan osserva

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, il patron della Fiorentina Rocco Commisso starebbe preparando le prossime mosse di calciomercato per rimpiazzare il possibile partente Vlahovic.

Mosse che comprendono non solo Domenico Berardi del Sassuolo ma anche l’attaccante del Cagliari Keita Baldè, colpo last minute del mercato rossoblù estivo. Il Milan, fortemente interessante all’attaccante serbo, monitora attentamente la situazione in vista dell’estate.