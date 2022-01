Calciomercato, è fatta per Pellegri! Milan estromesso

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Definito il futuro di Pietro Pellegri che dopo sei mesi di prestito al Milan lascia Milanello, destinazione Torino

Definito il futuro di Pietro Pellegri che dopo sei mesi di prestito al Milan lascia Milanello, destinazione Torino.

Secondo quanto riporta gazzetta.it, infatti, accordo raggiunto tra Monaco e Torino per l’approdo di Pellegri in granata, in prestito. Il Milan, di conseguenza, rinuncia al giovane attaccante e prende ogni tipo di controllo su di lui.