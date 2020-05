Calabria via dal Milan? Un club pronto all’assalto da diverso tempo

Il Milan è pronto a privarsi, qualora l’offerta fosse allettante, di Davide Calabria e per questo la Fiorentina non avrebbe mollato il colpo

Calabria non ha di certo vissuto la sua migliore stagione sino a qui da quando veste la maglia del Milan e per questo la sua presenza anche l’anno prossimo non pare così scontata come in passato, specie dopo l’ottenimento a suon di buone prestazioni di Conti della titolarità lungo la fascia destra.

Già da diverso la Fiorentina di Commisso è sulle tracce del classe 1996 e sarebbe addirittura pronta in estate a muoversi per portarlo a Firenze, magari in cambio di Milenkovic, ma quest’ultima pare più una suggestione che la realtà.