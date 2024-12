Calabria Milan, sondaggio di un club di Serie A per l’acquisto a parametro zero del terzino: si tratta della Juventus, interessata anche a Tomori

Riporta Matteo Moretto, giornalista di Relevo, che Calabria e il Milan si saluteranno presto e per questo motivo la Juventus ha effettuato un sondaggio per l’acquisto del terzino a parametro zero.

Il rinnovo dell’italiano con il club rossonero non è stato mai intavolato negli ultimi mesi e anche la sua titolarità è andata persa a favore di Emerson Royal.