Calabria: «Ecco di cosa ha bisogno il Milan in campionato». Le parole del capitano rossonero sulla prossima sfida con il Lecce

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN nel format 1 Vs 1, parlando anche del prossimo incontro di campionato, con il Lecce.

LECCE – «Siamo arrivati a un punto della stagione in cui dobbiamo capire che tutte le partite sono davvero importanti per la squadra e per lo sviluppo di questa società, perché mancano talmente poche partite che non dobbiamo fare più passi falsi. Dobbiamo ributtarci subito in campionato: abbiamo festeggiato la vittoria perché l’abbiamo meritata e la volevamo ma adesso dobbiamo rifocalizzarci sulle prossime partite».