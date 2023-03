Calabria: «Milan Inter in Champions? Il derby è il derby». Le parole del capitano rossonero sulla squadra e sulle sue passioni

Intervistato da Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan, Davide Calabria si è raccontato, tra Milan e passioni extra calcistiche. Ecco le sue parole:

EURODERBY – «Il derby è sempre il derby, però vorremmo incontrare anche squadre straniere. Sarebbe bello andare a giocare fuori dall’Italia. Chelsea ai quarti? L’abbiamo incontrato già ai gironi, spero di no»

LO SPOGLIATOIO – «Di “scemo” c’era Kessie. Ora siamo quasi tutti intelligenti e tranquilloni. Non c’è più il matto. Ibra? Va a giorni, dipende da come sta fisicamente. Kjaer ha un tatuaggio brutto sul sedere, credo che abbia Johnny Bravo»

IL FUTURO – «Non mi ci vedo a rimanere nel mondo del calcio dopo il ritiro. Ho la passione per il vino grazie a mio nonno. Una passione che non posso mantenere per via dell’attività calcistica»

LE BELLE CAUSE – «Un discorso complicato, ma se oi calciatori possiamo dare messaggi positivi cerchiamo di darli. La questione animale mi sta a cuore»