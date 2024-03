Calabria esulta dopo la vittoria contro il Verona: «Avanti per la nostra strada» – FOTO

Calabria esulta dopo la vittoria contro il Verona: «Avanti per la nostra strada» . La FOTO pubblicata sui profili social

Il capitano del Milan Calabria ha festeggiato la vittoria contro il Verona tramite un post Instagram. 3 punti che hanno permesso ai rossoneri di mantenere il secondo posto e di accrescere la distanza in classifica dalla Juventus. Un altro risultato del Milan che sembra, proprio come detto da Calabria, aver trovato la propria strada in questa seconda parte di stagione.

PAROLE – «Avanti per la nostra strada».