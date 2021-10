Calabria festeggia su Twitter: ecco le sue parole

Davide Calabria, autore anche ieri di una buona prestazione, ha espresso tutta la sua soddisfazione sui social per la vittoria. Il tweet

Il Milan vince ancora e rimane ancora per qualche ora, in vetta alla classifica. A questo proposito, Davide Calabria è intervenuto sul profilo profilo Twitter, esprimendo tutta la sua soddisfazione e la sua gioia per un successo difficile ma ottenuto con sacrificio e determinazione.

Il vice capitano rossonero ha esordito così: «Tre punti fondamentali davanti ai nostri tifosi. Testa a domenica, avanti Milan». Ecco il tweet: