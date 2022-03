Calabria elogia Maldini: «Uno dei capitani più importanti della storia»

Davide Calabria ha parlato a Sky in occasione della presentazione del libro di Peppe Di Stefano. Queste le sue parole

«Scelta difficile su chi vorrei conoscere tra i campioni che sono passati di qui, vorrei quasi conoscerli tutti dal primo all’ultimo non è una sola persona che ha creato la storia del Milan, ovvio che adesso probabilmente riuscire a lavorare con Paolo Maldini, che è uno dei capitani più importanti della storia del calcio, uno dei difensori più forti della storia è una cosa incredibile. Ci sono un po cresciuto insieme perchè giocavo con suo figlio al Vismara, e ora lavorarci insieme in prima squadra è una cosa in più»

