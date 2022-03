Davide Calabria ha parlato a Sky in occasione della presentazione del libro di Peppe Di Stefano. Queste le sue parole

MILANELLO – «Milanello rappresenta la mia quotidianeità, mi ricordo benissimo la mia prima volta. E’ luogo che ha quella magia che ti rimane nel cuore perchè percepisci la storia che c’è a Milanello è sempre un onore mettere piede in quel centro».

IMPORTANZA DI MILANELLO PER «I giovani lo capiscono da soli, entri a Milanello ci sono tutte foto, quadri vecchie storie, lo percepisci. In tanti poi dicono anche nelle interviste»

STILE MILAN – «Capisci l’importanza di indossare questa maglietta, questo stemma. Milanello fa parte della storia del Milan è fondamentale prima essere un uomo di spessore e pi dimostrare in campo quello che puoi valere»

LA PROPRIA FOTO NEI CORRIDOI DI MILANELLO – «Penso che sia l’obiettivo di ogni giocatore vincere più cose possibili , soprattutto per un club come il Milan essere in quei quadri in quelle fotografie essere li per sempre sarebbe fantastico, ce la sto mettendo tutta, ce la stiamo mettendo tutta per riuscire un giorno ad essere li su quelle pareti»

PERSONAGGIO CHE TI EMOZIONA DI PIU – «Scelta difficile su chi vorrei conoscere tra i campioni che sono passati di qui, vorrei quasi conoscerli tutti dal primo all’ultimo non è una sola persona che ha creato la storia del Milan, ovvio che adesso probabilmente riuscire a lavorare con Paolo Maldini, che è uno dei capitani più importanti della storia del calcio, uno dei difensori più forti della storia è una cosa incredibile. Ci sono un po cresciuto insieme perchè giocavo con suo figlio al Vismara, e ora lavorarci insieme in prima squadra è una cosa in più»

SCHERZI A PIOLI – «Non ancora. Tra di noi si scherza e si gioca fa parte del divertirsi insieme»