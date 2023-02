Calabria a DAZN: «Fondamentale riavere Ibrahimovic, sullo spogliatoio...»

Davide Calabria, terzino del Milan, ha analizzato a DAZN la gara di questa sera contro il Torino: le sue dichiarazioni

A DAZN Davide Calabria ha parlato così prima di Milan-Torino:

«Sono stupito delle fesserie, fantasie e cattiverie che a volte l’essere umano sputa dalla propria bocca. Siamo concentrati sul calcio, siamo un gruppo unito e siamo amici prima che compagni. Era solo per mettere un punto ad una situazione spiacevole. Ibra? Lui è sempre stato un punto di riferimento per noi, fa la differenza averlo in campo. E’ un campione e può aiutarci in qualsiasi momento».