Cagliari Milan, Ricci esulta sui social dopo la vittoria: «Avanti così!»

Cagliari Milan, Ricci condivida la sua gioia sui social dopo la vittoria in campionato: ecco il suo messaggio

Il Milan apre il suo 2026 nel migliore dei modi, espugnando l’Unipol Domus con un prezioso 0-1 ai danni del Cagliari. Una gara di sofferenza e gestione, valida per la 18esima giornata di Serie A, che ha permesso agli uomini di Massimiliano Allegri di riprendersi il primato. Tra i protagonisti della sfida c’è sicuramente Samuele Ricci, sempre più pilastro della mediana rossonera, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’atteggiamento mostrato dalla squadra in un campo così ostico.

Attraverso il proprio profilo Instagram, l’ex centrocampista del Torino ha celebrato i tre punti con un messaggio breve ma significativo: “Con questo spirito…avanti così!!”. Parole che riflettono il clima di grande unità che si respira all’interno dello spogliatoio, dove la compattezza e il sacrificio collettivo stanno diventando le armi in più per la corsa scudetto.

Cagliari Milan, Ricci e lo spirito giusto

La vittoria contro i rossoblù di Davide Nicola è l’emblema del nuovo corso rossonero: meno fronzoli e tanta sostanza. Ricci, con la sua leadership silenziosa a centrocampo, ha incarnato perfettamente quel «spirito» menzionato nel suo post, lottando su ogni pallone e garantendo equilibrio alla squadra nei momenti di massima pressione sarda.

Il messaggio del numero 28 rossonero è un chiaro segnale alle inseguitrici: il Milan non ha intenzione di fermarsi e punta tutto sulla forza del gruppo. Con il giro di boa del campionato ormai alle porte, questo successo rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale per affrontare un mese di gennaio ricchissimo di impegni.