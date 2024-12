Cafu carica il Milan: «Possono tornare in corsa in caso di vittoria oggi!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Cafu, ex giocatore del Milan e della Roma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sui rossoneri e sulle ambizioni scudetto.

«È in dubbio che mi aspettavo di più sia dal Milan che dalla Roma. Però manca ancora più di mezzo campionato, per me i rossoneri possono tornare in corsa, specialmente dovessero vincere stasera».