Buriani: «Non dimentichiamo che il Milan ha fuori giocatori importanti». L’ex calciatore parla delle assenze dei rossoneri

L’ex calciatore, Ruben Buriani, ha parlato delle difficoltà del Milan in questa prima parte di campionato, causa infortuni di Florenzi e Calabria, ad esempio: ecco le parole a TMW Radio.

DA FLORENZI A CALABRIA – «Non dimentichiamoci che il Milan ora ha fuori giocatori importanti come Florenzi e Calabria. Per quanto riguarda i nuovi, si sa che chi arriva in una squadra che ha appena vinto il campionato è difficile imporsi, ma se i nuovi arrivati sono stati scelti è perché hanno le potenzialità di imporsi nel Milan. C’è tempo per aspettarli»