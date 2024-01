Buongiorno Milan, sì ai rossoneri: spiegato il motivo della preferenza

Buongiorno Milan, si ai rossoneri: spiegato il motivo della preferenza. Le ultime sul difensore obiettivo di mercato

Il giornalista Gianluca Sartori, direttore di Toro News, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per analizzare la questione legata a Buongiorno e il calciomercato Milan.

PAROLE – «Non è insensibile all’interesse del Milan, il Torino rappresenta molto per lui però non è insensibile all’opportunità di giocare titolare nel Milan, anche in ottica convocazione all’Europeo che è un suo grande obiettivo. Non è che è cambiato qualcosa, il Milan è di una caratura ulteriormente superiore all’Atalanta. La carriera di un calciatore non è così lunga ed è normale che poi quando ci sono certi interessi uno li valuta. Va detto che per ora lui non ha chiesto la cessione».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI SARTORI SULLA TRATTATIVA MILAN-TORINO PER BUONGIORNO