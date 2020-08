Buon 36° compleanno al ‘Pazzo’ Giampaolo Pazzini

Spegne 36 candeline il ‘Pazzo’, centravanti arrivato nel 2012 al Milan in cambio di Cassano per sostituire Zlatan Ibrahimovic

Una tripletta subito a Bologna e una prima stagione da 16 gol complessivi con la maglia del Milan per Giampaolo Pazzini che arrivò alla corte di Allegri nel 2012 in uno scambio con l’Inter che vide Antonio Cassano finire in nerazzurro.

Il centravanti toscano spegne oggi 36 candeline e l’account ufficiale twitter del Milan ha deciso di dedicare al ‘Pazzo’, un tweet di buon compleanno.