Bucciantini sicuro sul futuro di Pioli: «Ecco che cosa inciderà realmente nelle scelte della società». Le parole

Marco Bucciantini è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport per parlare del Milan e di Pioli. Le sue parole.

BUCCIANTINI – «Tutto torna. Il Milan ritrova i giocatori, con essi può scegliere e consolidare un gioco che fu subito convincente ma poi rarefatto dai tanti, troppi infortuni. E prende margine sulla Juventus: i bianconeri furono bravi a costruire una classifica non una forza, non una squadra. Il duello per il secondo posto adesso premia il Milan. Scomponendo la stagione in tre parti, diventa più evidente che il Milan perde contatto quando deve rimediare ai tanti infortuni, specie nel reparto difensivo, pagando i due tentativi: restare uguale a se stesso, ma più vulnerabile, e cambiare pelle, risultando meno efficace. Bisognerà vedere se basterà tornare ‘on fire’. L’Europa League sarà l’innesco o l’ultima secchiata d’acqua sull’entusiasmo»