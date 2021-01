Brocchi: «Ho portato la mentalità del Milan al Monza»

Brocchi parla del progetto di portare la mentalità del Milan al Monza: ecco le parole del tecnico dei brianzoli

Intervistato da Stas Perform News, Christian Brocchi, allenatore del Monza ed ex giocatore del Milan, ha parlato del lavoro fatto in Brianza:

«Andare in Serie A con il Monza è un sogno che si spera si possa avverare, qui abbiamo portato il modus operandi del Milan, volto sempre alla costruzione di un’organizzazione importante. Siamo di fronte a una stagione difficile, ci sono molti club forti, sia fra quelli retrocessi lo scorso anno sia fra quelli che hanno fallito la promozione un anno fa, quindi penso che la Serie B sia la più difficile degli ultimi anni. Lavorare con Berlusconi e Galliani è grandioso perché tutta l’attenzione dei media è su di te, tutti pensano che il Monza debba vincere ogni gare per via di queste due persone che sono entrate nella storia del calcio vincendo tantissimo e questo è il nostro obiettivo. Condividiamo la stessa mentalità perché sono cresciuto con loro da quando avevo nove anni. Per me è un onore essere l’allenatore qui».