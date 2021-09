Brignoli: «Gol al Milan? Siamo diventati una mascotte. E’ stata dura»

Brignoli, ex Benevento, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb, esprimendosi sulla storica rete contro il Milan

«All’inizio sì, è stato difficile. Per arrivare in A sono partito dal Montichiari, dopo sei anni tra i grandi mi ha preso la Juventus. Poi mi sono trovato in A a Benevento, in quella stagione difficile ed è arrivato il gol… Siamo diventati la mascotte della A, hai fatto il primo punto col portiere. Un conto è se lo fa Buffon, io invece… Tanta B, non avevo la credibilità del portiere di A ed è stato pesante. Però dopo sono andato a Palermo e abbiamo fatto bene e poi Empoli e la promozione: per i non addetti ai lavori, per i tifosi, verrò ricordato anche per quello. Per chi lavora sa come funziona e quale sia stato il mio percorso».