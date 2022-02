Bremer-Milan: rossoneri pronti a mettere sul piatto Lazetic? Ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bremer Milan: rossoneri pronti a mettere sul piatto Lazetic? Possibile inserimento di uno o più giovani nella trattativa

Il Torino si trova in casa una vera e propria miniera d’oro e risponde al nome di Bremer. Il difensore brasiliano è valutato da Cairo ben 40 milioni.

Tante le squadre in corsa dall’Italia all’estero, non ultima il Bayern Monaco. In Serie A in vantaggio il Milan, che potrebbe proporre qualche giovane come Lazetic, Colombo o Gabbia. L’ Inter potrebbe mettere sul piatto diversi nomi da Gagliardini a Sensi passando per per jolly offensivi come Mulattieri e Salcedo, o il portiere Radu. Occhio anche alla Juventus che ha da spendere la carta Mandragora.