Bremer Milan: la verità sull’interesse dei rossoneri e i possibili sviluppi. Ieri prova impressionante del centrale

L’ennesima prestazione monstre di Bremer in questa Serie A ha impennato l’hype dei tifosi del Milan verso un giocatore che suscita l’interesse dei rossonero ma per cui il club non ha ancora fatto passi concreti.

Quelli invece fatti per Botman: è evidente che in via Aldo Rossi la scelta sia ricaduta sull’olandese del Lille. Solo un eventuale naufragio della pista Botman potrebbe portare i rossoneri a riconsiderare Bremer.